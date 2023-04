Absolut Vodka teatas, et peatab siiski ekspordi Venemaale

Eelmisel nädalal teatas Rootsi, et hakkab taas eksportima Absolut Vodkat Venemaale . Otsusega polnud rahul mitmed Rootsi politikud, kes tegid üleskutse boikoteerida tuntud alkoholibrändi.

Absolut Vodka emaettevõte Pernod Ricard teatas, et nad on Absolut Vodka ekspordi taas peatanud, et kaitsta oma töötajaid ja partnereid kriitika eest.