Õnnelikud reisijad jõudsid lennufirma apsaka tõttu osta 10 000 eurot maksvad piletid mõnesaja euro eest

Probleemi põhjustajaks oli valuuta arvutamisel tekkinud viga. Lennufirma on öelnud, et aktsepteerib nende reisijate pileteid, kes jõudsid juba piletid ära osta. Reisijatel, kes piletid üksnes broneerisid, tuleb maksta siiski tavapärast hinda.

Enamik pileteid olid ostetud reisidele suunal Jakarta-Jaapan-New York, kuid ka New Yorgist Lõuna-Aasia sihtkohtadesse.

Bloomberg suhtles mitme inimesega, kel õnnestus pilet ülisoodsalt endale nabida. Üheks neist oli lennutööstuses töötav Johnny Wong, kes ostis pileti Jakartast Tokyosse 550 dollari eest. „Ma poleks kunagi arvanud, et saan sellise tehingu,“ ütles Wong. 29-aastane mees sõnas, et pileteid nähes tundis ta survet sisestada lennufirma veebiportaali oma andmed nii kiiresti kui võimalik. Wongi lennule on äriklassi piletid endiselt müügis, hinnaks 8200 eurot.