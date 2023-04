Millised võimalused on ettevõttel autopargi mugavamaks haldamiseks?

„Circle K Eesti AS on suurim mootorikütuse jaemüüja Eestis ning hoolitseme selle eest, et nii meie era- kui ka ärikliendid saaksid meie teenindusjaamadest alati parimat teenindust, mugavamaid makselahendusi ja parima kvaliteediga kütust,“ ütles Circle K Eesti AS ärikliendi müügidirektor Reelika Kuuse. „Näeme üha enam seda, et ettevõtted väärtustavad mugavust ja kiirust – järjest rohkem soovitakse, et koostööpartnerid pakuks nö sekelduste vabasid lahendusi, et ettevõtte oma töötajad ei peaks töökohustuste kõrval tegelema igapäevaste olmeteemadega,“ lisas Kuuse.