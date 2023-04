Kui palju peab teenima, et saada pangalt tüüpilise hinnaga kodulaenu

Selleks, et saada 120 000 euro suurust laenu uusarendusse kodu ostmiseks, peab inimesel Luminori arvutuste kohaselt olema praegu vähemalt 1800 euro suurune netosisissetulek. Kui aga kahe lapsega perekond soovib sellises summas laenu saada, peab perekonna igakuine kogutulu olema vähemalt 2700 eurot netos.

„Arvestades inflatsiooni, elukalliduse tõusu ja intressimäärade tõusu, vaatame rangemalt leibkondade maksevõime miinimumnõudeid. Selleks, et kliendid saaksid endale uusi krediidikohustusi lubada, peavad nende sissetulekud olema suuremad kui üks või kaks aastat tagasi. Kuigi huvi uue kodu ostmise vastu on endiselt suur, näeme, et ostjad võivad suurema finantskoormuse tõttu otsuse tegemisega kauem oodata,“ ütles Läti Luminori eluasemelaenude juht Kaspars Sausais.