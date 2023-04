Ekspert annab nõu: kuidas panna klienditeenindaja oma tööd armastama?

„Mõni teenindaja loob näiteks suurepärast kogemust kergemini emotsioonitundliku kuulamise kaudu, teine jällegi läbi andmete ja usaldusväärsuse. Selle arvestamine teeb töö ka nauditavamaks.“ Joasoo kinnitab siiski, et kõigi inimeste harjumuspärases käitumises on peidus ka pimekohti, mille ennetamiseks tuleb kasuks töö eneseteadlikkusega.

Eduka tööalase klapi leidmiseks peaksid ühtima töötaja ootused rollile ja tööandja poolt pakutav. Ent kas elukutselise klienditeenindaja ameti jaoks peaksid inimesel olema kindlad iseloomujooned? Kuidas saab tööandja ära tunda õige inimese või kas ta on üldse olemas? „Teame isiksusepsühholoogiast, et sama tööd võivad erinevad inimesed teha väga erisugustel viisidel, aga sama suurepäraselt. Tihti ei ole üht nii-öelda õiget viisi müüa, teenindada, juhtida, vaid valik võimalusi,“ selgitab Joasoo. Ta kinnitab, et individuaalsuses peituvad inimeste suurimad tugevused.

Mis määrab aga selle, kas inimese jaoks on klienditeenindaja töö hüppelaud või elukutse? Kuidas saab teha nii, et teenindajad näevad seda tööd hinnatud ja põneva karjäärivalikuna? Nende küsimustega tegeleb iga päev Tele2 personaliarenduse ekspert ja coach Mihkel Joasoo, kes annab tööandjale järgmised soovitused.

Teenindaja tööd peetakse meeldivaks, aga varasemast enam oli sel korral just neid, kelle jaoks on see amet teiste valikute puudumisel ajutine. Kasvanud on nende klienditeenindajate osakaal, kes peavad oma tööd kas ajutiseks vahepeatuseks (7% rohkem kui 2022. aastal, kokku 23%) või tajuvad seda sundvalikuna (9% rohkem, kokku 21%). Kui sundvalik on see sagedamini vanematele ja mitte-eestlastele, siis noored näevad klienditeenindust pigem hüppelauana tulevikku.

Õpeta teadlikku energiahaldust

Ehkki määrav on siiski inimese enda taju oma töö vajalikkusest, on selle kujundamisel suur roll ka teistel. Mil viisil saab tööandja aidata inimesel oma tööd mõtestada? „Vundamendiks on töötajate koolitamine ja toetamine vaimse ning füüsilise tervise teadliku haldamise teemal,“ kinnitab Joasoo.

Ta selgitab, et igal tööpositsioonil tuleb kasuks, kui ettevõte saab rahaliselt kompenseerida kohtumisi usaldusväärsete vaimse tervise spetsialistide – psühholoogide ja terapeutidega – või isikliku arenguga seotud teenusepakkujatega, nagu näiteks coach’ide ning superviisoritega. „Kui inimene magab hästi, teab oma töötamise suuremaid põhjuseid-eesmärke, haldab end ümbritsevate inimestega nauditavaid suhteid, on kergem ka igapäevases töös midagi ägedat näha,“ kinnitab ta.

Julgusta mängulist mõtlemist

Siiski on Joasoo sõnul asju, mida on keeruline muuta. Näiteks hoiak selle osas, milline on suurepärane klienditeenindus ja kas on üldse teenindaja roll seda pakkuda. „Kui töötajale tundub ärritunud kliendi keeruline probleem tüütu kohustusena, mitte päeva suurim võimalus luua maailma veidi naeratusi juurde, võib olla keeruline seda tööd pikka aega nautida,“ nendib Joasoo. Praktilise soovitusena toob ta välja, et töötaja võiks aeg-ajalt kirjutada lahti oma hoiakud ja eeldused töö kohta, et märgata, kus need inimest pikaajaliselt toetavad ning milles takistavad.

Joasoo toob praktilised näited. „On inimesi, kelle jaoks on imelihtne süveneda oma töösse mängulisel viisil, mis teeb paljud ülesanded meeldivamaks. Näiteks kaupluse teenindaja, kes mängib detektiivimängu, üritades ära arvata oma klientide elulugu. Või turvatöötaja, kelle peas on mängulised visuaalid inimeste trajektooridest kaubanduskeskuses,“ avab Joasoo. „See nähtus, mida nimetatakse tihti vooseisundiks, on kättesaadav kõigile, kui töö iseloom, raskusaste, eesmärkide selgus ja eeldused keskendumiseks on head.“