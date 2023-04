Tallinna börsifirmade tegevjuhtide kogutasud koos boonustega on aastaga kerkinud ligi 11% ja suurim kasv on tulnud põhipalgast. Ettevõtte tulemuste eest sai keskmine juht mullu 96 000 eurot tulemustasu, kuid see on läinud aastaga võrreldes ligi 5% vähenenud.