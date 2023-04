Tuntud odavpoodide kett avab Tallinnas neljanda poe

A1000 Marketi juhi Tarmo Lauringu sõnul näitavad kaubanduskettide käibenumbrid, et inimesed on hakanud rohkem odavpoodides käima. „Näiteks kasvas A1000 Marketi käive esimeses kvartalis ilma uusi poode avamata ligi 20 protsenti, kui üldiselt oli sektor pigem tagasihoidlik,“ ütles Lauring ja lisas, et Õismäel avatakse kauplus senise Rimi poe asemel.