Tehaste alakasutamine kukutas Tesla kasumit

Ettevõtte tegevjuht Elon Musk rõhutas, et ebakindel makromajanduslik keskkond on see, mis on mõjutanud inimeste autoostu plaane. Analüütikutega vestluses tunnistas Musk, et nn tormine ilm majanduses oli 12 kuu jooksul talle ootuspärane. Seejuures märkis ta, et iga kord kui Föderaalreserv tõstab intressimäärasid, võrdub see autohinna tõusuga. Niisamuti, kui majanduses on ebakindlus, siis inimesed lükkavad edasi suuri rahalisi oste nagu uue auto soetamine.