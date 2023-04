Taani politsei vahistas kaheksa inimest, keda kahtlustatakse Põhjamaade elektribörsiga manipuleerimises

Taani politsei eriteenistus teatas, et nad korraldasid haarangu mitmes kohas üle riigi, sealhulgas Aarhusi linnas ning Kopenhaagenist põhja pool.

„Meil on tugev kahtlus, et töötajad on turuga manipuleerides saanud ebaseaduslikku kasumit sadades miljonites Taani kroonides. Peatasime tänaste vahistamistega kahtlustatava ettevõtte ebaseadusliku tegevuse,“ sõnas politseiinspektor Sasha Nielsen.