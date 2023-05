Tahad eelarvesse 1000 eurot lisa? Pereisa Ahti teeb selleks nii

Kui sõitudele ja poeskäikudele mõeldud kulutused planeerib tavaliselt rohkem Ahti abikaasa Iris (42), siis kodusooja eest hoolitseb Ahti. „Kolm mudilast on meil ka – Mia (3), Robin (5) ja Sofia (8) – ning nendega tegelemisele kulub omajagu energiat,“ selgitab Ahti. Pinda on perel lahedasti, lapsed saavad ringi joosta 200-ruutmeetrises majas. Loomulikult tahavad nad pidevalt olla paljajalu ja T-särkides, mistõttu on pere jaoks oluline, et kodu oleks stabiilselt soe.

„Börsihindadel pole mul lihtsalt aega kogu aeg silma peal hoida,“ räägib Ahti, „tahaks ikkagi mingit lihtsamat lahendust.“ Varem oli mees otsustanud universaalteenuse kasuks, mingil hetkel jäi silma aga Alexela Pingevaba elektripakett. „Väga elektriline nimi! PINGEvaba elektripakett,“ kiidab Ahti naerdes sõnamängu. „Natuke siis uurisin ja kokkuvõttes tuligi välja, et Pingevaba on soodsam kui universaalteenus ja riskivabam kui börsipakett – ideaalne meie perele!“

Paketi vahetamine läks samuti väga pingevabalt – Ahti istus lihtsalt ühe lõunauinaku ajal maha ja tegi asja üks-kaks-kolm Alexela iseteeninduses ära. Kusjuures Pingevaba pakett on paindlik ja tähtajatu, sellest on võimalik ette teatades igal hetkel tasuta väljuda. Ja augusti lõpuni kehtib liitujatele ka seitse senti liitrilt kütusesoodustust, nii et suve lõpuni oleks justkui kogu aeg sünnipäevasoodustus.

„Pere eelarvesse olekski peamiselt vaja stabiilsust. Pingevabas paketis on universaalteenuse hinnalagi ikkagi ees, mis tähendab, et elektri eest me rohkem kindlasti ei maksa. Pigem võidame, kui börsihinnad madalad on,“ räägib Ahti ning lisab, et mõtles asja ikkagi enne põhjalikult läbi ja nägi reaalset kasutegurit. Kasuks tulevad ka viis digitemplit, mis paketiga liituja kaasa saab ning mille kütusesoodustusena välja saab lunastada.