Uuring: tulumaksu tõstmine sunnib palku tõstma, aga suure osa töötajatele mõeldud maksuvõidust võtab tööandja endale

Uuring tuvastas, et kui 2015. aastal langetati tulumaksumäära 21 protsendilt 20 protsendini, siis tõi see kaasa ka keskmise palga languse 17 euro võrra, sest suurema osa maksuvõidust võtsid tööandjad endale.

„Samas tuleb arvestada, et tervikuna plaanitakse tulumaksu osas praegu ju maksude langetamist, sest enamikul inimestest kättesaadav tulu suureneb. Seega pean üsna realistlikuks, et nagu uuritud perioodil, nii ka nüüd suudavad tööandjad pikema perioodi jooksul osa maksuvõidust endale võtta,“ lisas uurimistöö juhendaja, Sisekaitseakadeemia finantskolledži professor Indrek Saar.

Uuring hõlmas ka tubaka- ja kütuseaktsiisi tõstmise mõjusid toodete hindadele. Eesti viimase kümne aasta kogemustele tuginev analüüs näitas, et kui tubakaaktsiis on kasvanud ühe ühiku võrra, siis on sigarettide tarbijahinnaindeks kasvanud 1,13 ühiku võrra. Kütuseaktsiisi puhul selgus uuringust, et diisli aktsiisitõus on kandunud kütuse hinda tanklas edasi kiiremini ja otsesemalt kui bensiini aktsiisitõus.