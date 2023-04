Küprose suurim pank hakkas venelaste kontosid sulgema

Forbesi andmetel oli venelastel pangas eelmise aasta lõpu seisuga kokku 700 miljoni euro eest deposiite. Summast on välja arvatud Küprose firmad, mis kuuluvad Vene kodanikele. Main Partner Trusti direktor Aljona Sahharova lisas, et umbes 15% venelastest, kes Küprosel elavad, omavad kontot Bank of Cypruses. Ta lisas, et ilmselt võtavad sarnase sammu ette ka teised Küprose pangad.