Eesti riskikapitaliettevõte Wise Guys ootab sel aastal noori kandideerima ettevõtlusprogrammi

Teist aastat on programmi korraldamise partneriks ka Swedbank. „Tegemist on väga hea võimalusega õppida startup ettevõtluse kohta ja saada rahvusvahelises tiimis tegutsemise kogemus. Seda kõike tempoka ja kvaliteetse programmi käigus, millele eelmise aasta osalejatel jätkus vaid kiidusõnu,“ ütles Triin Preem, Swedbanki startup segmendi juht.

Programmi vilistlase Merilyn Vilopi sõnul jäävad temaga programmist saadud teadmised, emotsioonid ja mälestused veel pikaks ajaks ning need on suureks motivatsiooniks ka edasiste valikute tegemisel.

„Young Entrepreneurs on aasta-aastalt väga jõudsalt kasvanud, mis näitab, et turul on olemas selge vajadus rahvusvaheliste ettevõtlusprogrammide järele, mis on mõeldud spetsiaalselt noortele. Ülikoolitudengitel ja värskelt koolist väljunud noortel on suur huvi näha lähedalt ettevõtluse köögipoolt, panna ennast proovile ning sotsialiseeruda erinevates kultuuriruumides. Minu poeg läbis programmi kaks aastat tagasi ning on tänaseks juba ettevõtja,“ sõnas Startup Wise Guys'i asutaja Herty Tammo.