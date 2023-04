Itaalia rahvusest noormees sai 18-aastaselt maailma noorimaks miljardäriks

Vecchiol oli oma elu jooksul kolm erinevat suhet ning kuus last. Tema kuus last olid tema surma ajal vanuses 18-65 aastat. Tema kaks noorimat last, Clemente ja Luca, sündisid Sabina Grossile. Sabina oli omal ajal Luxottica juhatuse liige ja ettevõtte investorsuhete juht.

Täna on Vecchio lesk Nicoletta Zampillo ja tema kuus last igaüks väärt 4 miljardit dollarit. Leonardo valdusfirma asus Luksemburgis, kus ei võeta pärandimaksu isegi nendelt, kes ei ole selle riigi residendid. Selleks, et aitsta oma vara veelgi enam maksude eest, elas Leonardo elu lõpul füüsiliselt Monacos, mis on samuti väga pärandimaksusõbralik koht.