Tuntud tippjuhid ja ettevõtjad investeerisid enam kui miljon eurot Hansapanga asutaja uude ärisse

Investeerimisringis osalesid mitmed tuntud investorid. Nende seas olid Toggli asutajate firma Eigenkapital OÜ (Ahti ja Alari Aho, Kerli ja Krister Haav), Vestman Energia AS (Aivar ja Merit Berzin), Milremi juht Kuldar Väärsi, Eleringi juht Taavi Veskimägi ning MSM OÜ (Martin Pihlamägi ja Sven Leppar).

Ettevõtte tegevjuhi ja asutaja Joonatan Orase sõnul läheb raha eelkõige välisturgudele ehk Lõuna-Euroopas, Ameerikas ja Aafrikas laienemiseks, et saaks pilootklientide juures süsteemid püsti panna. Niisamuti on arenduses plaanis strateegiliste komponentide välja töötamine, et veepuhastusprotsess oleks veelgi efektiivsem.