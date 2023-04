Leedus elektribusse tootev ettevõte tahab siseneda suurele turule

Ettevõtte juhid tunnistavad siiski, et on raske konkureerida Hiina tootjatega, kes suurendavad üha rohkem Euroopas oma mõju ja saavad sellega Euroopa Liidult rohkem toetusi rohelise transpordi edendamiseks.

Kuid ettevõte ei anna alla. Dancer kavatseb Hiina vastu astuda, kaasates Taiwani partnereid, et arendada elektriakumoodulite tootmist. Vėjo projektai arendab Klaipėdas elektribusside tootmise projekti. Esimesed kaks bussi anti Klaipėda linna ühistranspordiettevõttele üle juba 2019. aastal ning praegu on tootmises veel 10 sõidukit, mis lisatakse samuti linna transpordiparki.

Ettevõte ei kavatse siiski piirduda üksikute transpordivahendite tootmisega. Uue tehase esialgsed tööd peaksid algama sel aastal ja laiendus võimaldaks toota kuni 1500 tonni aastas. Selleks on vaja umbes 60 miljonit eurot, kuid Ukraina sõda on seganud investoritega läbirääkimisi.

Käib tihe koostöö Taiwaniga

Lisaks otsitakse aktiivselt koostööd Taiwani ettevõtetega, et meelitada neid Klaipėdasse akumooduleid tootma. Eelmisel suvel allkirjastas Vėjo lepingu Taiwani suurima sõidu- ja kaubaveokite tootjaga Tangeng Advanced Vehicles. Toona teatati, et kaks ettevõtet teevad koostööd vedelikjahutusega akumoodulite tehnoloogia arendamiseks ja tootmiskeskuse loomiseks.

Leedu ja Taiwani ettevõtted plaanivad koostööd ka elektrisõidukite müügis. Vėjo projektai tegevjuht Alvydas Naujėkas ütles Läti Delfile, et konkreetsemaid uudiseid koostöö kohta Taiwani ettevõtjatega peab veel ootama.

Danceri finantsjuht Nerija Lukienė ütles Läti Delfile, et ettevõte on praegu suunatud peamiselt Skandinaavia turgudele, kus on juba osaletud mitmel konkursil. Nende võitmine avaks esimese ekspordivõimaluse.