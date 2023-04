Eesti Toidupank otsib uusi partnereid. „Vastasel juhul ei ole meil pakkuda piisavalt kvaliteetset toiduabi.“

Kui varasemalt jõudis Toidupangani hulgaliselt „kõlblik kuni“ kuupäevaga tooteid, siis täna on need kogused vähenenud. Samuti on jaekettide efektiivsem tegutsemine toidu ülejääke alandanud ning Eesti Toidupank on seetõttu silmtsi uute väljakutsetega.