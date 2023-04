Ukraina: Shell peaks annetama sõja ajal saadud miljard dollarit meile riigi ülesehitamiseks

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi majandusnõunik Oleg Ustenko kutsus üles Shelli tegevjuhti Wael Sawanit jagama Ukrainaga kasumit, mis saadakse ettevõtte osaluse potentsiaalsest Venemaa poolsest väljaostust Siberi fossiilsete kütuste ettevõttest. „Müük tähendaks enam kui 1 miljardi dollari ülekandmist Venemaa rahasummast Shelli kontodele. See oleks lihtsalt vereraha,“ kirjutas Ustenko Sawanile.

Pärast Ukraina sõja algust teatas Shell, et lahkub Venemaa turult, loobudes kuni 5 miljardi dollari väärtuses varadest ja investeeringutest Venemaal. See hõlmas ka osalust Sahhalin-2 projektis, mis on suur naftamaardla ja avamere gaasipuurimise projekt Venemaa Kaug-Idas. Ettevõte loobus umbes 1,6 miljardist dollarist oma osalusest.

Venemaa meedia teatas selle nädala alguses, et valitsus allkirjastas tehingu, mille käigus riigi suuruselt teine gaasitootja Novatek ostab Shelli osaluse välja 95 miljardi rubla eest (umbes 1,16 miljardi dollari väärtuses).

Shell märkis, et ettevõte ei tegele Venemaal ega pole osaline üheski käimasolevas Sakhalin-2 osaluse müügiläbirääkimises. Samuti pole tal teada, mis saaks müügist saadava tuluga. „Me mõistame, et praegusel hetkel ei pruugi Shellil olla valikut, kas võtta pakkumine vastu,“ möönis Ustenko, kuid väitis, et sellise kasumi annetamine oleks moraalne.

Eelmise aasta märtsis teatas Shell, et annetab 60 miljonit dollarit Ukraina humanitaarabi jaoks pärast seda, kui oli otsustanud osta Venemaa toornaftalasti, mis rafineeritakse naftatoodeteks. Toona polnud kaubandus vastuolus sanktsioonidega. Siiski tunnistas Shell, et see otsus polnud õige.

„Paljud energiaettevõtted saavad sõja tõttu tohutut ootamatut kasumit,“ sõnas märtsis Ukraina energiaminister German Galuštšenko. „Arvan, et oleks õiglane jagada seda raha Ukrainaga. Et aidata meil taastada, ehitada energiasektor uuesti üles.“ Idee on saanud ELi riikidelt mõningast toetust, lõplik otsus raha annetamise osas on ettevõtetel ja aktsionäridel.