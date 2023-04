Keila kogukonnakeskuse suurrentnikuks saab Coop Maksimarket

Kinnisvaraarendaja Harju KEK hakkab sel sügisel ehitama Keilasse meelelahutus- ja kaubanduskeskust, kuhu on muu hulgas planeeritud kino, spordikeskus, mitmed söögikohad, toidumarket ja riiete poed. Sellest soovitakse kujundada kogu Harjumaa lääneosa elanike vaba aja veetmise sõlmpunkt.

Täna allkirjastasid Harju KEK ja Harju Tarbijate Ühistu üürilepingu, mille järgi kolib 2025. aasta alguses valmiva keskuse 2500 ruutmeetrisele pinnale Coop Maksimarket.

„Mul on heameel, et tulevase keskuse ankurrentnikuks tuleb suurima eestimaise toidu valikuga kauplusekett. Lisaks pakub Maksimarket väga laias valikus tarbekaupu ja riideid. Tegemist on ka esimese Coopi poega Keilas,“ ütles Harju KEK-i tegevjuht Janek Lehtmets.

Harju Tarbijate Ühistu juhatuse esimehe Jaan Marjundi sõnul on uue kaupluse avamine Keilas oluline samm ühistu jaoks. „Oleme pikka aega otsinud sobivat lahendust kaupluse avamiseks Keilas. Seda on meilt küsinud ka paljud kohalikud inimesed ning nüüd on hea meel teatada, et uus Coop Maksimarket Keilas saab olema parima toiduvalikuga kauplus terves piirkonnas,“ ütles Marjundi.

Harju KEK investeerib Keila keskuse arendusprojekti 30 miljonit eurot, et sellest kujuneks linna uus maamärk ja värav. Keskus ehitatakse Paldiski maanteele, kunagise legendaarse Harju KEK-i peamaja asemele, tervisekeskuse ja Keila Kooli kõrvale. Lehtmetsa sõnul tahavad nad sellega tuua Keilasse uusi väärtusi ja elamusi, mis rikastavad kogukonda ning loovad uusi elustandardeid. Multifunktsionaalne keskus katab Keilas seni puuduvate teenuste ja meelelahutuse osa.