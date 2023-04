Hüvasti, kahtlased tehingud: Euroopa Liit karmistab krüptotehingute tegemist

Parlamendiliikmed kiitsid 529 poolthäälega heaks Euroopa Liidu esimese regulatsiooni krüptovarade – sealhulgas bitcoin’i ja erinevat token’ite – jälgimiseks. Hääletusel anti 29 vastuhäält ning puudus 14 inimest. Nagu 2022. aasta juunis algselt parlament arutas, siis eesmärk on, et krüptoülekandeid (nagu ka teisi traditsioonilisi finantstehinguid) saaks pidevalt jälgida ning seejuures kahtlased ülekanded blokeerida.

Niinimetatud „reisireegel“ (travel rule – toim), mis varem on kasutusel olnud tavapanganduses, laieneb nüüd ka krüptovaradele. See tähendab, et teave vara allika ja selle saaja kohta peab edaspidi tehinguga n-ö kaasa reisima ja seda infot säilitatakse mõlemapoolselt.