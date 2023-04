Kätte on jõudnud kevad ja sellega koos on saabunud aeg, kus paljud ettevõtted on oma eelmise majandusaasta tulemusi kinnitades võtnud vastu otsuse maksta ka dividende. Sellega seoses tekib aga nii ettevõtete juhtkonnal kui ka finantstiimidel küsimusi, millest levinumatele püüame allpool vastused anda.