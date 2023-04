Elektribörsi manipuleerimises kahtlustatavad taanlased jäeti vahi alla, politsei uurib asja edasi

Politsei andmeil manipuleerisid kaheksa meest elektrihindadega mitu aastat ja teenisid seeläbi sadu miljoneid Taani kroone. Eile otsustas Aarhusi kohus nad neljaks nädalaks vahi alla jätta.

Kinniste uste taga toimunud istung kestis ligi kaheksa tundi. Prokurör Jan Henrik Hansen sõnas õhtul, et tegemist on ebatavalise juhtumiga. „Ka [kuriteo] mastaap on silmatorkav,“ lisas ta. Politsei jätkab asja uurimist.

Viis meest kaebas vahi alla võtmise juba edasi, kolm polnud seda eile õhtul veel otsustanud. Ükski neist pole süüd omaks võtnud.

Tavaline pereisa

Taani energiaettevõtte töötajad – kolm juhti ja viis töötajat – said süüdistuse selles, et tegid kahe aasta jooksul, st 2021. aasta märtsist kuni 2023. aasta märtsini kahtlaseid tehinguid.

Politsei sõnul väljastasid töötajad eksitava teabega kauplemiskorraldusi ning ajasid börsipakkumised kunstlikult kõrgeks. Lühidalt öeldes andis ettevõte elektribörsile eksitavaid signaale nõudluse ja hinna kohta.

Kohtunik kuulutas istungid kinniseks ja ei lubanud avaldada ei energiaettevõtte ega töötajate nime.

Üht kinnipidamise edasi kaevanud taanlast kaitseb advokaat Lasse Hummelhof, kelle sõnul tuli otsus tema kliendile šokina. „Ta on tavaline pereisa. Ta ei usu, et oleks midagi ebaseaduslikku teinud, ja seega ei tunnistanud ta end ka süüdi. Kogu asi on tema jaoks tohutu šokk,“ ütles ta.

Sadu miljoneid kasumit

Taani politsei vahistas kolmapäeval kaheksa inimest, keda kahtlustatakse Põhjamaade elektribörsiga manipuleerimises.

„Meil on tugev kahtlus, et töötajad on turuga manipuleerides saanud ebaseaduslikku kasumit sadades miljonites Taani kroonides. Peatasime tänaste vahistamistega kahtlustatava ettevõtte ebaseadusliku tegevuse,“ sõnas politseiinspektor Sasha Nielsen.

Mitmed Taani energiaettevõtted, näiteks Aalborg Forsyning, Energi Danmark, Norlys Energy Trading ja InCommodities, on oma seotust käesoleva asjaga eitanud.

Põhjamaades tegutseb kaks elektribörsi – Nord Pool ja EPEX Sport.