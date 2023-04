5 põhjust, miks kinnisvaraturg kevadel õide puhkeb

Alustuseks ei saa me üle ega ümber sellest, et ka inimesed on loomariigi esindajad ning seal on kevadine pesapunumise aeg DNA-sse kodeeritud. Olgu me nii targad või rumalad loomad kui tahes, looduse kutsest ei saa ka inimesed üle ega ümber, ning kui lumi sulab, päike paistma hakkab ja lilled nina mullast välja pistavad, hakkab kehas pulbitsema uue kodu soov.

Iseäranis hästi on kevadine oma pesa punumise soov tunda rusuva talveaja üle elanud üürnike ja äsja ühist elu alustavate noorte hulgas. Ehkki uusaastasaluut tähistab vana minekut ja uue tulekut, sümboliseerib tegelikult kevad kõige uue algust märksa rohkem kui paarkümmend sekundit vältav talvine ilutulestik ja selle taustal joodav pokaal šampanjat koos katteta uusaastalubaduste andmisega.

Teiseks on kevadel valget aega rohkem, ja nagu põrsast ei osteta kotis, ei osteta kinnisvara lumetormis ega pilkases pimeduses. Inimestele meeldib liikuda valges ning kevade tulekuga on töövälisel ajal rohkem valget aega kinnisvaraobjektidega tutvumiseks.

Olgu DNA kutse kuitahes tugev ja õues kasvõi polaarpäev, aga kui väljas on külm, siis inimesed õue ei kipu. Kevad toob kaasa mõnusad plusskraadid ja kinnisvaraobjektidega tutvumine on meeldiv moodus toast välja saada ning värsket õhku hingata ilma, et kasukas seljas ja karvamüts peas peaks olema.

Neljas ja väga oluline faktor on tärkav loodus. Roheline mõjub rahustavalt, sama ei saa aga öelda musta pori ja läga kohta, mis meie kliimas pool aastat domineerib. Pungas puud ja värvilised lilled loovad esteetikat ning muudavad kinnisvara atraktiivsemaks, värskemaks, ihaldusväärsemaks. Efekt on sarnane sellele, miks paljudes toidupoodides algab kaubavalik puuviljaletiga – et rõhutada müüdavate asjade värskust.