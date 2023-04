Eksperdi soovitus valitsusele: automaksu asemel tooks eelarvesse üle 100 miljoni hoopis muu tegevus

Nimelt skeemitatakse juba aastaid tööjõuturul madalama palgaga töökohtadega. Niinimetatud skeemitamine on tekkinud Eesti riigi nõudest maksta välisriigi töötajale vähemalt Eesti keskmist palka ehk 1685 eurot. Selge on see, et selline tingimus ei too meile rohkem häid tippspetsialiste, vaid vastupidi pärsib majanduskeskkonda ja investeeringuid, sest lihtsamat tööd kaitstakse ja hoitakse eestimaalaste jaoks. Paraku kehtib keskmise palga tingimus kõigile ametikohadele. See ei arvesta sellega, et suurem osa Eestis elavaid inimesi nii kõrget palka ei teeni.