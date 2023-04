„Tundub, et meil väga vedas. Oleme majas ainsad, kes ei saanud kannatada,“ sõnas Ärilehele üks La Dolce Vita restorani omanikest Danilo Venturini.

Põlengust halvima aitas ära hoida restorani asukoht, mis on esimesel korrusel ja jääb pooleldi maa alla. „Kolmas korrus on totaalselt hävinud, teine korrus sai põlengu kustutamisest veekahjustusi. Eks meilgi võib olla kuskil seintes vett, küll aga on meil tavapäraselt elektrit ja ka toit külmkapis jäi kõik terveks,“ lisas Venturini. Tema arvates võis tuli saada alguse üleval korrusel tegutsevast vesipiibubaarist, kirjeldades olukorda kui „sa saad sealt taevast vaadata“.