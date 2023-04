Viis parimat telefoni, mida saab endale soetada alla 350 euroga

1. Samsung Galaxy A53: 335 eurot

Selles telefonis on palju häid omadusi, IP67 tolmu- ja veekindlus ning 120 Hz kaadrisagedusega sujuv AMOLED ekraan ning väga vastupidav aku. Kuid on ka pahupool: telefonil on üsna lahja protsessor.

2. OnePlus Nord CE 2 5G: 325 eurot

See on A52s-ile väga sarnane telefon, aga sellel on võrreldes A52-ga pisut rohkem puudusi. Seadmel on 6,43-tolline ekraan, millel on OLED paneel ja HDR10+ tugi. Telefoni suurima kitsaskohana võib välja tuua asjaolu, et OnePlus annab sellel kokku vaid kaks aastat uuendusi, millest aasta on juba ära kasutatud.