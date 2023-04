Tasuta ei saa midagi: ka tarbimata jäänud elektri eest tuleb raha maksta

„Sain üllatuse osaliseks. Kui suvilas on elektri tarbimine väiksem kui 250 kWh aastas, siis tuleb maksta kuutasu. Arusaamatu on, et kust kohast võetakse, et aastas pead tarbima 250 KWh. Miks mitte 200 või hoopis 300? Eelnevatel aastatel on olnud nii, et kui ei tarbi elektrit, siis on ka arve 0, mis on loogiline,“ küsis pettunud klient, kel suvila Paldiskis.