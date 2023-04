Maa päev on lähenemas ja maailm kustutab tulesid. Kogu maailm on tunnistajaks kasvavale ebakindlusele tavapäraste energiaallikate turul, kuna teadlikkus fossiilkütuste mõjust keskkonnale on üha suurenemas. Taastuvenergia sektor kasvab tõenäoliselt lähiaastatel märkimisväärselt ja päikeseenergia on selle trendi esirinnas.

Päikesetehnoloogia täiustub pidevalt ning on muutumas üha olulisemaks energiaallikaks. Selle energialiigi kasutuselevõttu toetavad ka poliitilised algatused, millega julgustatakse taastuvenergia kasutuselevõttu kogu maailmas. Nii on Hiina, USA ja India päikesetehnoloogiasse investeerinud vastavalt 126,6 miljardit, 40,5 miljardit ja 11,3 miljardit dollarit ning on seeläbi ka investeeringute ja tootmisvõimsuse suurendamise vallas teerajajateks. Koos paljutõotavate täiustustega salvestustehnoloogia vallas suurendab päikeseenergia sektor oma töökindlust energiaallikana ning sillutab teed stabiilsele ja kuluefektiivsele keskkonnasäästlikkusele.

On tõenäoline, et see trend jätkub, sest üha rohkem riike soovib fossiilkütustest loobuda. Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) ennustab, et 2025. aastaks moodustab taastuvenergia 35% maailma elektritootmisest. Tänu jätkuvale arengule on päikesetehnoloogia muutunud üha kuluefektiivsemaks ja tõhusamaks ning on seega paljulubav investeerimisvõimalus.

Kuidas investeerida päikeseenergiasse?

Vaatame nüüd mõnda aktsiat, mille on välja valinud Freedom Finance Europe’i investeerimisuuringute juht Maxim Manturov.

Sunrun Inc. (NYSE: SUN) on juhtiv elamute päikeseenergiateenuste pakkuja, võimaldades koduomanikele juurdepääsu puhtale taastuvenergiale ning aidates neil energiaarvetelt raha säästa.

Potentsiaalset kasvu soodustavad spetsiifilised tegurid

Sunrun on saavutanud konkurentsieelise, võimendades oma tehnoloogiaplatvormi ja klientide kaasamise kanaleid. Tugev kvaliteetsuse ja usaldusväärsuse maine annab Sunrunile vahendid kliente ligi meelitamiseks ja hoidmiseks.