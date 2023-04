Kinnisvara- ja ehitusinimesed tahavad käibemaksureformi edasilükkamist

„Meie hinnangul on praegune ajatelg sedavõrd olulise maksumuudatuse tegemiseks liiga ootamatu ning olulisi negatiivseid tagajärgi tekitav. Tuleb arvestada, et paljud ettevõtted ja inimesed ei ole veel taastunud ligi kolm aastat kestnud erinevatest kriisidest, mille tekkimine ja mõjude ulatus on olnud väljaspool nende mõjusfääri,“ teatavad EKFL ja EEEL rahandusminister Mart Võrklaevale tehtud pöördumises. Liidud ei ole rahul, et praeguses majanduslikus olukorras maksureformi rakendatakse.