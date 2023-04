Rahaline vabadus annab vabaduse südamele

Vanemate, kahe õe ja vennaga kolmetoalises Mustamäe korteris üles kasvanud Liivamägi on raha teenimiseks töötanud käsipallikohtunikuna ja hotelli uksepoisina, korjanud põldudel kive ja olnud audiitor. Tööturule sisenes ta eelmise majanduskriisi ajal ja see oli raske. „Ma olin sarikäija tööintervjuudel,“ meenutab ta. Tööd tuli teha ka tasuta – nii oli Liivamägi 2009. aasta finantskriisi ajal paar kuud palgata praktikal rahandusministeeriumi finantsturgude osakonnas. Püsiva tööni see ei viinud, küll aga sai Liivamägi sealt soovituskirja, mis aitas ta audiitorfirmasse Ernst&Young audiitori assistendiks. Tööd ta ei peljanud ning sealt ehitas ta karjääri juhtivaudiitori kohani välja.

Lõputu tööintervjuudel käimine oli aga jätnud oma jälje. „2009–2010 finantskriisi ajal tekkis mul arusaamine, et sõltuda ainult ühest palgatööst on väga suur risk, mille ma elus võtan. Sellisel juhul mina ei kontrolli oma elu, vaid mind kontrollib see, kes mulle palka maksab,“ selgitab Liivamägi. See omakorda viis selleni, et ta hakkas otsima võimalusi tulude suurendamiseks. Kulusid kärpida annab ju vaid teatud piirini. Sootuks meeldivam, lõbusam ja jätkusuutlikum on suurendada sissetulekuid. Ta võttis lisatöid – tegi finantsanalüüse ja koolitas. Lõppeesmärk oli tegeleda investeerimisega ja teenida passiivset intressi, dividendi ja üüritulu.

Palgast investeerimine ning sellelt teenitud tulu on praeguseks tema portfelli kasvatanud 1,4 miljoni euroni. Sissetulekuallikaid on tal mitu: palgatöö, koolitamine ja õpetamine ning passiivne tulu. Ja kui ühe sissetulekuallikaga midagi juhtub, siis ega taevas sest kokku kuku. Liivamägi nendib, et see võtab väga palju stressi ja pingeid maha ning aitab päriselt keskenduda sellele, mida süda ihkab.

Palgast investeerimine ning sellelt teenitud tulu on praeguseks tema portfelli kasvatanud 1,4 miljoni euroni.