Saarlane ostis pärast elektrikatkestust generaatori. Tarbijakaitse otsustas, et Elektrilevi peab selle kinni maksma

Saaremaal Tagaranna külas oli elekter suure lumetormi tõttu ära 9. detsembrist 13. detsembrini 2022. aastal. Tarbija ostis omale 14. detsembril elektrigeneraatori, et ära hoida tulevikus tekkivat kahju. Generaatori üürimine ei ole valik, kuna sellega võrguühenduse loomiseks on vaja eriteadmisi ning voolukatkestuse ajal pole neid Saaremaal ka saada.

Kliendi sõnul oli generaatori ostmine tingitud kaupleja tegevusetusest elektriliini hooldamisel. Elektrilevile olid Tagaranna küla võrguühenduse katkemise põhjused teada kümne aasta kestel, kuid jättis seadusest ja lepingust tuleneva liinihoolduskohustuse täitmata. Seetõttu esitas klient tarbijavaidluste komisjonile avalduse, et Elektrilevi hüvitaks generaatori ostuhinna 1602,36 eurot.

Ilmastikunähtused olid vääramatu jõud

Elektrilevi leidis, et tarbija nõue ei ole põhjendatud. „Tarbija poolt tehtud kulutus ei ole põhjuslikus seoses võrgulepingu väidetava rikkumisega (liinikatkestusega),“ vastasid nad tarbijavaidluste komisjonile. Elektrilevi järgi esinesid detsembris Saaremaal ilmastikunähtused, mis on hinnatavad erakorralise sündmusena. „Liinide projekteerimisnorme ületanud jäite ja ladestuva lume koosmõjul tekkinud katkestused ei ole käsitatavad võrgulepingu rikkumisena (tüüptingimuste punkt 11.9). Sellistes olukordades toimunud rikkeid käsitatakse vääramatu jõu mõjul tekkinud sündmustena, mille puhul on rikkumine vabandatav,“ põhjendasid nad.