Täna teeb Leedu elektrisüsteemi eralduskatse. Eestile see suurt ohtu ei tekita

Eestile ei peaks eralduskatse toimumine väga suurt ohtu ega probleeme tekitama. Eleringi sõnul algab eralduskatse kell 9 hommikul ja kestab 11 tundi. Eralduskatse tähendab, et Leedu peab katse ajal ise oma elektrisüsteemis hoidma tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel, mis teatavasti on elektrisüsteemi toimimise olulisim parameeter.

Sellega tagame, et ajal, mil meie elektrisüsteem võib olla Leedu eralduskatse ajal mõnevõrra haavatavam (gasuguse muudatuse puhul, nagu seda Leedu elektrisüsteemi puudumine regioonis on, tuleb alati arvestada riskidega), ei põhjustaks suurem võimsus suurema koguse elektri puudujääki. Seda näiteks juhul, kui selle võimsusega peaks midagi ootamatult juhtuma (näiteks rike), selgitas Ellermaa.

„Üleüldine olukord elektri varustuskindluse tagamisel on praegu samuti väga hea – tarbimine on võrreldes talvega vähenenud, tootmisvõimsusi on piisavalt, nii Eestis kui ka Lätis on väga soodne taastuvenergia tootmise aeg,“ ütles ta.