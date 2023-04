Philip Morris

Alkoholi- ja tubakatootja Philip Morris ei ole siiani oma äri Venemaalt ära viinud. Ettevõtte lubas 2022. aasta algul, et lõpetab kogu tegevuse Venemaal, kuid seda pole juhtunud. Ettevõtte teatas nüüd, et on tõenäoline, et ei müü kunagi oma Venemaa äri ära.