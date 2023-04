Kolm nõuannet Eesti börsifirmadele, mis aitaks pikaajalist väärtust kasvatada

Investoreid peaks kindlasti rõõmustama see, et 2021. aastast avaldavad Eesti börsiettevõtted tasustamisaruandes juhatuse liikmete põhitasu, tulemustasu, muud tasud, aktsiaoptsioonid ja nende tingimused. Selline info annab ülevaate juhtide tasustamise põhimõtetest ja seeläbi ka ettevõtte strateegiast, kuidas pikaajalist väärtust kasvatatakse. Investoritele on see väga oluline, sest juhtide tasustamisest sõltub ettevõtte väärtuse kasv.