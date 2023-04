Tallinna südalinnas avati 400 kohaga rendiautode parkla

„Inimeste liikumisharjumused on muutumises ja see tähendab ka vajaduspõhiselt kasutatavate rendiautode arvu suurenemist linnades. Uus lahendus loob Tallinna südalinnas mugava võimaluse rendiautode parkimiseks ühte suurde korralikult asfalteeritud parklasse, kust saab nii kõrge kontsa kui puhta kingaga edasi liikuda kas lähedalasuvasse kontorisse tööle või siis näiteks õhtuti linna peale aega veetma,“ lausus Snabbi tegevjuht Kustas Kõiv.

Kustas Kõivu sõnul jagub Rotermanni kvartali piirkonnas asuvas parklas ruumi enam kui 400 autole. „Parkla tõkkepuu avaneb Bolt Drive, CityBee või teiste rendiplatvormide pakutavate autode numbrimärgi tuvastuse järgselt automaatselt. Tuhandete rendiautode registreerimisnumbrid on Snabbi süsteemis salvestatud ning meie parkimistehnoloogia oskab avada tõkkepuud ning alustada ja lõpetada parkimissessioone. Juhi jaoks on tegemist täiesti tavalise parkimisprotseduuriga – oleme muutnud selle protsessi tema jaoks nii nähtamatuks kui võimalik,“ selgitas ta.

Rendiautodele ning ka kõigile teistele autodele mõeldud parklas on kolm sissepääsu – peasissepääs Nautica kaubanduskeskuse vastas Ahtri tänavalt, teine Narva maanteelt Park Inn hotelli juurest ja kolmas sissepääs Parda tänava kaudu.

„Mul on hea meel, et numbrituvastuse põhine parkimistehnoloogia pakub huvi üha rohkematele parkimiskinnistute omanikele. Parkimine peaks olema inimesele märkamatu tegevus, mis ei nõua muid lisasamme peale auto paigutamise õigele kohale. Seda kõike saab tänapäeval numbrituvastuse ja vastava tarkvara koostöös korraldada. Tallinna kesklinnas on Snabbi abil mugav parkida ka näiteks veel Porto Franco parkimismajas ja Coca-Cola Plazas kobarkino parklas,“ märkis Kustas Kõiv.