Börsifirmad jagavad kogemusi: kas konverentsisaali saab mahutada lauluväljakutäie inimesi?

Sa ei oska hinnata, kas kohale ilmub kümme või 10 000 inimest. Kutse on saadetud kümnetele tuhandetele, aga vastust ei ühtki. See selgub õigel päeval. Jääb teadmata, kas tuleks varuda kohvijõgesid ja võileivamägesid või piisab paarist kannutäiest soojast ergutist, mis toonust annaks, ning mõnest saiakesest selle kõrvale.

Sellise probleemiga justkui maadleksid börsifirmad, mille omanike sekka kuulub kümneid tuhandeid inimesi, kes kõik on oodatud aktsionäride koosolekule. Mis aga juhtuks, kui kõik aktsionärid otsustaksid, et täna on just see õige päev kohale ilmuda ja kuulata, mida head või halba kostavad firmajuhid?