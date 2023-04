„Võtmed kätte“ uute korterite valik suureneb hoogsalt

„Turg on rahulik – ostjad on ettevaatlikud ja seetõttu on müügitempo tavapärasest madalam, kuid teisalt on nüüd üle pika aja hea võimalus leida endale uus korter ilma, et selle valmimist aastajagu ootama peaks. Uued valminud elamispinnad on pruugitud korteritele väga tugevaks konkurendiks, sest esteetilisem välimus, energiatõhusus ja muud soodustavad faktorid on alati maksejõulisi inimesi uute korterite poole suunanud, lihtsalt paljudel polnud aega või tahtmist oodata,“ selgitas ta. „Enam ei pea ootama ja ka hinnad on mõnevõrra taskukohasemaks muutunud,“ lisas Sooman.