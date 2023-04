Soome kaalub rämpstoidu maksu kehtestamist, sest enamik üle 30aastaseid soomlasi on ülekaalus

Enne valimisi toetasid maksu kehtestamist kõik parlamendierakonnad peale Põlissoomlaste, kuid näiteks koalitsioon on vahepeal tagasi tõmbunud. Tervisemaksu kehtestamise vastu on ka Toiduliit.

Tervisemaksu vastased on väljendanud muret, et maks tõstaks toidukorvi hinda olukorras, kus paljudel tarbijatel on rahaga niigi kitsas. Maksu eesmärk pole Kiuru sõnul aga toidu hinda tõsta. „Me ei taha, et kallineks igasugune toit, vaid ainult ebatervislik toit. Tarbija saaks tervislikke valikuid tehes oma toidukorvi hinda mõjutada.

Samuti kardavad tervisemaksu vastased, et maks mõjutaks ettevõtete soovi investeerida tootmisse või teadus- ja arendustegevusse. Pealegi võib see ohustada tööhõivet. Näiteks Fazer on juba teatanud, et Lahti tehasesse suunatakse varem kavandatust vähem tooteid. Üks põhjus on suhkrumaksuväitluse tekitatud ebakindlus tuleviku ees. Mudeli järgi võiks aga innustada toiduainetööstust arendama oma tooteid nii, et oleks võimalik isegi maksu ja hinnatõusu vältida, leiab Kiuru.