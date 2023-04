Koduostjate mõttepaus on pannud kinnisvaraarendajad ootele

Lõppeval nädalal avaldas statistikaamet värskeid andmeid ehitus- ja kinnisvarasektoris toimuva kohta. Sealt vastu vaatav pilt tekitab vastakaid tundeid. Endisest tõusulainest, millel kinnisvarasektor seni on sõitnud, räägib veel selle aasta esimeses kvartalis välja antud suur hulk kasutuslubasid uutele elamispindadele. Kui keskmiselt on viimastel aastatel saanud ühes kvartalis kasutusloa umbes 150 000 m2 uusi eluruume, siis selle aasta alguses küündis see 185 000ni. Varasemalt on sama number suurem olnud ainult 2020. aasta II kvartalis, kui lube väljastati 195 000 m2-le.

Et ehitustegevus on aeglustumas, ei tule muidugi erilise üllatusena – selleks on sisuliselt täidetud kõik eeltingimused. Kui alustades pakkumispoolest, siis on elamuehituse mahud viimastel aastatel olnud väga suured. Viimase viie aasta jooksul on kasutusse antud 36500 uut eluruumi, mis moodustab umbes 5% kogu Eesti elamufondist. Päris sellisel tasemel, poleks ehitusmahud saanud ilmselt püsida nagunii. Et ressursse on piiratult, ent nõudlust kohati ülearu, siis on ehitamine muutunud ka väga kalliks. Koroonakriisist tingitud tarneprobleemide ja jõulise nõudluse tõttu on ehitushinnad kasvanud kõigest kahe aastaga enam kui kolmandiku võrra.