Elisa teeninduse valdkonna juht: rumal inimene teenindajana läbi ei löö

Kui 10-20 aastat tagasi vaadati teenindustööd kui midagi, kuhu sattusid tööle veidi vähemsäravad inimesed, siis tänaseks on töö osava teenindajana muutunud karjääriks ja millekski, mille üle uhke olla.

Täna teenindusvaldkonnas töötav inimene pole enam pelgalt lihtne käsutäitja või keegi, kes õpib esimesel tööpäeval selgeks, kuidas oma tööd teha, ja teeb seejärel täpselt sama viimase tööpäevani. Klienditeenindusspekter on küll ääretult lai, kuid isegi lahjemas otsas on see roll, mis nõuab iga päevaga aina enam loovust, soovi asju paremini ära teha ning tahet pidevalt areneda – viimast kasvõi seetõttu, et klienditeenindus ja tehnoloogia on teineteisega järjest rohkem seotud.

Nii nagu on muutunud teenindajate töö iseloom, on selgelt näha ka muutust selles, kuidas teenindajate töösse suhtutakse. Kuigi tänaseni pole täielikult kadunud mõne inimese nägemus, et teeninduses töötamine on midagi, mille üle kilgata ei tasu, siis on aina enamad ettevõtted ja laiem ühiskond taibanud, kui oluliseks on hea teenindus muutunud ja kui keeruline on pidevalt muutuvas olukorras aina kvaliteetsemat teeninduskogemust pakkuda.

Tehnoloogia areng mängib olulist rolli

Teenindussektori kuvandit on selgelt aidanud muuta töö iseloomu muutus ja pidevalt avanevad uued võimalused. Aastakümneid tagasi oli teenindaja töö seista leti taga, siis lisandus teenindus telefoni teel, varsti liitusid ka e-kirjad ning täna pole sugugi haruldane ka see, et teenindustööd saab teha koduses mugavuses, pakkudes klientidele tuge sotsiaalmeedia vahendusel. Kogu tehnoloogiline pool ja järjest kasvav paindlikkus on midagi, mis aina enamaid inimesi oma karjääri erinevates punktides vähemalt mõneks ajaks teenindusvaldkonda tööle toob.