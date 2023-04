Tartu põlengus kahjustada saanud ilusalongi omanik: hingelist kahju ei hüvita miski

Ilusalong on majas tegutsenud juba üle 15 aasta. Salongi omaniku Ingrid Peetsi sõnul on salongis suured veekahjustused. „Meil on seal bassein hetkel. Väga palju vett on igalpool,“ ütles Peets.

Ta on tänulik päästjatele, kes lubasid ta neljapäeva õhtul salongi, et seal veel võimalik osa ära päästa ja pinnad kilega katta. Kuna ilusalongis on palju kalleid masinaid, aitas see suures osas ära hoida masinate võimaliku kahju. Peetsi sõnul on salongi katuses auk ja sealt tilgub põrandale vett.

Ta lisas, et ei oska täpselt majanduslikku kahju öelda, kuid see on kindlasti laiaulatuslik. Kuna ilusalongil on teisel aadressil ka salong, ei ole nad äri täiesti sulgema pidanud. „Me ikka toimetame ja võtame telefoni vastu. Suuname kliendid teise salongi,“ ütles Peets.

Peetsi sõnul on tal äärmiselt kahju samas majas asuvast vesipiibubaarist Shisha Studio, mis hävis põlengus peaaegu täielikult. Ta lisas, et võrreldes nendega oli restoranil La Dolce Vital ja Tsikiita ilusalongil õnnelik õnnetus. Salongi kahjustused katab kinni kindlustus.

„See ehmatus ja hingeline kahju on muidugi hindamatu,“ sõnas Peets.