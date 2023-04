Leedu elektrisüsteemi eralduskatse ei põhjustanud Eestis häiringuid

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul oli teada, et Leedu eralduskatse ei mõjuta Eesti elektrisüsteemi oluliselt. „Siiski võttis Elering kasutusele mitmed ettevaatusabinõud, et tagada süsteemi töökindlus ja minimeerida kõikvõimalikud riskid. Tänaõhtuse seisuga saame kinnitada, et elektri varustuskindlus on olnud tagatud ning olukord meie elektrisüsteemis on tavapärane ka pärast katse lõppu,“ ütles Veskimägi.