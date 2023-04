4 nippi, kuidas lihtsate võtetega tõsta interneti kiirust

1. Muuda ruuteri asukohta

Ruuteri asukoht võib interneti kiiruse juures olla märgilise tähendusega. Üle õhu levivate raadiolainete poolt tekitatud võrgu jaoks on igasugused füüsilised takistused kurjast ning vähendavad selle kvaliteeti. Seega, ära hoia ruuterit kapis, vaid paigalda see võimalusel elamise keskele, kus vahemaa kaugemate punktide vahel on kõige väiksem.