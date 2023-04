Eesti Energia suure plaani eestvedaja: diiselautot on peagi raske müüa

Euroopa liigub aina kiiremas tempos elektri- ja hübriidautode ulatusliku kasutuselevõtu poole. Märtsis müüdi Euroopas 1,1 miljonit uut autot ning 31,5% neist olid hübriidid ja 13,9% elektriautod. Eestis ei ole paraku veel ühe väga olulise tähiseni ehk 5% osakaaluni jõutud, aga see on ainult aja küsimus. Eesti Energia elektriautode laadimise teenust pakkuval Enefit Voltil on suured plaanid nii Baltimaades kui ka Poolas. Neist räägib Delfi Ärilehele ettevõtte juht Kert Pääbo.

Ühest küljest mõjutab turgu praegu aina rohkem teadmine, et isegi kõrgemate elektrihindade korral kulub elektriauto kasutajal „kütusele“ kaks korda vähem kui neil, kel istmiku all turtsub sisepõlemismootoriga neljarattaline. Turgu mõjutavad ka Euroopa suur plaan bensiini- ja diiselautodest loobuda ning autotootjate endi rahapaigutus – 2030. aastaks on suured tegijad lubanud kulutada 1,2 triljonit eurot, et üleminekut omalt poolt ergutada.