Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse koostatud uuringu kohaselt on Eesti elanike finantstervis pingeline, mis tähendab, et inimesed tulevad küll toime oma igapäevaste rahaasjadega, kuid nad ei tunne end turvaliselt ja kindlalt nii tuleviku kui ka võimalike ootamatuste suhtes.

„Hea finantstervise oluline komponent on säästude olemasolu. Ilma puhvrita, palgapäevast palgapäevani elamine on äärmiselt stressirikas, mida näitab ka uuringu küsimus, mis tunnet tekitab oma rahaasjadele mõtlemine – lausa 35% Eesti elanike vastuseks oli „muret“. Näiteks Rootsis vastasid pooled elanikest samale küsimusele, et tunnevad enesekindlust,“ ütles Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Kati Voomets.