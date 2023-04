Google'i emafirma juht teenis mullu enam kui 200 miljonit dollarit

Kui Sundar Pichaist (pildil) räägiti kümmekond aastat tagasi kui võimalikust Microsofti tegevjuhi kandidaadist, siis nii see ei läinud. Pichai hakkas 2015. aastal juhtima hoopis Google'i emafirmat Alphabeti, kus ta oli töötanud alates 2004. aastast. Tema juhtimise all on Alphabeti aktsia hind kolmekordistunud.

FOTO: Virendra Singh Gosain | Hindustan Times/Scanpix