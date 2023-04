Mis juhtub ehitusplatsil: lõksus ekskavaatorijuhist mutta kinni jäämiseni

Esineb ka seda, et ekskavaatori kabiinile kukub midagi peale või masinat transportides sõidetakse viadukti alla kinni. Vigastatud kabiin tuleb tihti täielikult asendada, kuna tootja turvanõuded ei lubagi seda remontida. On ette tulnud kabiini vahetust maksumusega 40 000 eurot.

Ehitusettevõtjal tasub riske kalkuleerida

Kas üks või kaks kallihinnalist masinat on ärile ainuke tulu teenimise instrument? Kas reserv ootamatusteks on tagataskus? Ekskavaatori kabiiniklaasi purunemine, otsasõit või mõra kopas võib seisata kogu tegevuse objektil päevadeks, kuudeks. Tegemata tööga ei nõustu tellija. Jooksvad kulud ei kao kuhugi. Töö tellija ja ehitusettevõtte rikutud suhted võivad viimasele kaasa tuua trahvi. Tulu ei tule, sest tööd objektil jätkata ei saa ja väljaminekute koorem aina kasvab ...

Kahjuks on Eestis veel ehitusettevõtjaid, kes teiste kogemusest ei õpi. Hinnatakse, et kui on olemas kogenud juhid, kes aastaid oma tööd teinud, ju siis on riskid ka kaetud. Mõistagi ollakse kuulnud tööohutusest, aga kuna riik ei sea töömasinate kindlustamisele konkreetseid ettekirjutusi, annab see omanikule väga vabad käed. Riskide kindlustamise asemel säästetakse raha. Kahtlemata on kulude piiramine väikeettevõtetele väga vajalik, aga seda tuleb teha ettevõtte tulevikku rikkumata.