Coop Panga tippjuhtkond sai kätte sadade tuhande eurode väärtuses boonuse

Coop Panga juhi Margus Rinki sõnul väljastab pank optsioone lisaks juhtidele ka erinevatele spetsialistidele, mille eesmärgiks on hoida neid pikemalt tööl. „Optsioonid on osa Coop Panga motivatsioonipaketist, millega motiveerime parimaid tegijaid pingutama just pikaajaliste tulemuste saavutamise nimel ja aktsionäride huvidega samas suunas – mida rohkem aktsia hind kasvab, seda väärtuslikum on optsioon.“