Börsilt lahkuval Clevonil sai eesmärk täidetud, kuid suur osa aktsiatest jäi veel õhku

Meenutuseks: alternatiivbörsil First North on noteeritud mehitamata sõidukeid valmistav Clevon, mis soovib börsilt lahkuda, kuna seeläbi on võimalik edukamalt meelitada ettevõtte jaoks hädavajalikku rahasüsti. Selleks, et börsilt lahkuda oli vaja kokku saada 90% aktsiatest, mida koondatakse emafirmasse Clevon Investors.