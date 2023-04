Dubais püstitati uus rekord. Hunnik liiva müüdi maha 34 miljoni dollari eest

24 500-ruutmeetrine tühi maatükk asub ihaldatud Jumeirah Bay saarel, mis on mereröövli kujuga. Sinna pääseb Dubai linnast silla kaudu.

See teeb rohkem kui 5000 dirhamit (1236 eurot) ruutmeetri kohta, mida tehingu maaklerfirma Knight Frank nimetas uueks kõrgeks tasemeks. Ostja, kes ei ela Araabia Ühendemiraatides, kavatseb ehitada kinnistule puhkemaja. Tema isikut ei avalikustatud.

Dubai maa-ameti andmete järgi osteti kinnistu kaks aastat tagasi 36,5 miljoni dirhami eest, mis tõi müüjale nüüd korraliku 88,5 miljoni dirhami suuruse kasumi. Seda, et linna kinnisvaraturg on muutunud nii suureks, on mõjutanud kõrged naftahinnad ja maailma rikkaimate inimeste soov varandust kinnisvarasse paigutada. Lisaks mängib rolli ka see, et Dubais on madal maksukoormus ja kuritegevus, mistõttu on linn rikaste jaoks kui pelgupaik sõja ning pandeemia eest.

Dubai on populaarne venelastest koduomanike seas

Venemaa kodanikud on ostnud kinnisvara linnas, mis võtab neid endiselt avasüli vastu. Samal ajal meelitavad uute, pikaajaliste elanike „kuldsed“ viisad ka teisi jõukaid inimesi investeerima Dubai kinnisvarasse. Kunagi takistas linna üleehitus, kuid nüüd on seal mõnede maaklerite sõnul kinnisvarapakkumise puudujääk – eriti kõrgema hinnaga.

„Müüjad on praegu üsna tugevas positsioonis, et dikteerida, millised hinnad on, sest inimeste valikuvõimalused on väga piiratud. Eriti rannaäärsed alad,“ ütles Lyndsey Redstone, üks tehingu maakleritest.

Eelmisel nädalal müüdud maatükk on üks vaid 128-st, mida valitsuse toetatud arendaja Meraas Holding algselt Jumeirah Bay Islandil pakkus. Seetõttu on see üsna eksklusiivne võrreldes näiteks tuhandete kodudega ikoonilises Palm Jumeirahi arenduses. Kõik maatükid müüdi algselt juba aastaid tagasi ja mõned neist on sellest ajast saadik kopsaka kasumiga edasi müüdud.

Saarel on valminud vaid käputäis kodusid. Mõned on veel ehitamisel ja paljude teiste puhul ei ole veel maapealseid ehitustöid ära tehtud. Saarel asub ka Bulgari Resort, üks linna kalleimaid hotelle, ning tulevane Bulgari Lighthouse torn, kus korterite müügihinnad on jõudnud kõrgele tasemele juba enne selle ehitamist. Ülemine penthouse – üheksa magamistoaga korter viie parkimiskohaga – müüdi veebruaris maha 410 miljoni dirhami (101 miljoni euro) eest.